Willebadessen (WB/vah). Nach einem Überfall am Dienstagmorgen in Willebadessen sucht die Polizei Zeugen. Eine 32-jährige Frau im Rollstuhl war dort von zwei jungen Männern ausgeraubt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau gegen 9.30 Uhr mit ihrem Rollstuhl linksseitig auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Als sie vor dem Abfahrtsarm zur L828 kurz anhielt, stellte sich ein Mann vor ihren Rollstuhl, sprach sie in bedrohlicher Art und Weise an und forderte die Herausgabe ihrer Geldbörse. Ein zweiter Mann hielt sich zur Tatzeit hinter dem Rollstuhl der Frau auf. Die Frau übergab ihre Geldbörse – und die Täter flüchteten in Richtung Innenstadt. Die Frau blieb unverletzt.

Nach Angaben der Geschädigten sind die Tatverdächtigen augenscheinlich 17 bis 19 Jahre alt. Der Verdächtige, der sie verbal bedroht hatte, trug eine Baseballkappe auf dem Kopf. Eine weitere Beschreibung ist derzeit nicht möglich.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer hat am Dienstagmorgen den Vorfall in der Bahnhofsstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität der Verdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, Tel. 05641/78800, in Verbindung zu setzen.