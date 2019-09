Von Silvia Schonheim

Willebadessen (WB). Ungewöhnlicher Arbeitsplatz in 25 Metern Höhe: Das Ehrenmal am Hirschstein in Willebadessen ist im Auftrag des Eggegebirgsvereins von Höhenkletterern restauriert worden. »Die Gedenkschrift war im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse kaum noch lesbar. Auch das Eichenkreuz musste dringend gepflegt werden«, sagt Sabine Warm, Vorsitzende der EGV-Abteilung Willebadessen.

Mit Kosten in Höhe von 2500 Euro rechnen die Wanderfreunde. »Wir können die seit Jahren geplante Restauration des Ehrenmals nur umsetzen, weil die hiesige Volksbank, die Sparkasse Höxter und ortsansässige Firmen Geld gespendet haben. Auch der Hauptverein des EGV trägt seinen Anteil bei«, erläutert Sabine Warm die Finanzierung der Maßnahme.

Zwei Tage lang in der 25 Meter hohen Felswand

Die beauftragte Firma Nüthen Restaurierungen aus Bad Lippspringe hat die Maßnahme in dieser Woche umgesetzt. Die Höhenkletterer Arno Weinberger (28) und Aziz Timilli (45) aus Dortmund sind an zwei Tagen in die etwa 25 Meter hohe Felswand gestiegen. »Das lose Gestein über unseren Köpfen ist das gefährlichste an diesem Arbeitsplatz«, meint Experte Aziz Timilli. Am ersten Tag haben er und sein Kollege im strömenden Regen die Inschrift in der Felswand gereinigt. Am zweiten Tag haben sie die Inschrift, die an die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen und umgekommenen Menschen erinnert, mit Farbe aufgefrischt. »Auch das acht Meter hohe Eichenkreuz wurde gestrichen«, sagt Sabine Warm.

»Den Mitgliedern des EGV ist es eine Herzensangelegenheit«, so der Hauptvorsitzende Dr. Udo Stroop, »den Heimatgedanken zu fördern und heimisches Brauchtum zu pflegen. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Denkmalpflege sowie die Wahrung einer Erinnerungskultur.« Und so kommen jedes Jahr zahlreiche EGV-Wanderer zur Ehrenmalfeier am Hirschstein – immer am zweiten Sonntag im Oktober. »Wir erwarten am Sonntag, 13. Oktober, etwa 150 Gäste«, kündigt Sabine Warm an, die die Feier des Hauptvereins mit dem EGV Willebadessen ausrichtet. Die Teilnehmer aus den 44 EGV-Abteilungen machen sich in einer Sternwanderung auf den Weg zum Hirschstein. Am Ehrenmal gedenken sie um 15 Uhr der Opfer der Weltkriege. Zu der Feier sind alle Bürger aus Willebadessen eingeladen.

Eindrucksvoller Platz im Eggewald

Der Hirschstein ist einer der wohl eindrucksvollsten Plätze im Eggewald. Der Name bezieht sich auf das Felsmassiv, das Gebiet liegt etwa 400 Meter hoch, nahe am Kamm des Gebirgszuges. »Wir hoffen, dass bis zum Frühjahr eine Ausschilderung zum Ehrenmal erfolgt«, sagt die Vorsitzende der EGV-Abteilung Willebadessen. Sabine Warm: »An der alten Eisenbahn ist der Parkplatz erneuert und eine neue Hütte aufgebaut worden. Die Stadt plant, dort eine ›sprechende Bank‹ aufzustellen. Sie soll Besuchern von der Eisenbahn und der Egge erzählen. Es ist auch geplant, den Weg zum Hirschstein auszuschildern und Info-Tafeln aufzubauen.«