Einen Förderbescheid des Landes NRW in Höhe von zwei Millionen Euro hat Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl (3. von rechts) zum Start des Familienzentrums an der Grundschule in Willebadessen an Bürgermeister Hans Hermann Bluhm (2. von links) überreicht. Über diese Summe und den Beginn des Pilotprojekts freuen sich (hinten von links): Christoph Mohn (Vorstandsvorsitzender der Reinhard-Mohn-Stiftung), Kreisdirektor Klaus Schumacher, Schulrat Hubert Gockeln und Schulleiterin Beate Bee (vorne rechts). Foto: Silvia Schonheim

Von Silvia Schonheim

Willebadessen (WB). Mit einem Schulfest ist der Startschuss gefallen: In Willebadessen ist das erste Familienzentrum an einer Grundschule im Kreis Höxter eröffnet worden. Die »Schule an den 7 Quellen« – mit Leiterin Beate Bee an der Spitze – nimmt eine Vorreiterrolle ein. Sie wird in den nächsten Jahren wachsen – an ihren neuen Aufgaben genauso wie auch räumlich.