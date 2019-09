Von Ralf Benner

Willebadessen (WB). In nicht-öffentlicher Sitzung hat der Willebadessener Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, das städtische Grundstück hinter der Sporthalle Auf den Ängern an den ambulanten Pflegedienst Petker aus Willebadessen zu verkaufen. Dieser will dort eine Tagespflegeeinrichtung mit 22 Plätzen und eine Senioren-Wohngemeinschaft für insgesamt zwölf Personen bauen.