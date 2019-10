Von Daniel Lüns

Willebadessen (WB). Nachwachsende Baustoffe in den Fokus rücken, alte Techniken vermitteln – dafür hat der Biomassehof Borlinghausen in Willebadessen vor einem Jahr einen Leader-Zuwendungsbescheid bekommen. In Kürze ist das Projekt »Holz aktiv« abgeschlossen. Das Fazit fällt positiv aus.