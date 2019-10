Willebadessen (WB). Bei freundlichem Herbstwetter fand die Ehrenmalfeier am Hirschstein zum Gedenken an die gefallenen, vermissten und verstorbenen Mitglieder des Eggegebirgsvereins (EGV) statt.

Gedacht wurde darüber hinaus aller Menschen, die in den beiden Weltkriegen, aber auch bis heute ihr Leben in Kriegen und bei Terrorakten verloren. Etwa 150 Besucher waren gekommen und nahmen Anteil an der besinnlichen Feierstunde, während das Laub von den Bäumen tänzelte.

Hubertusmarsch zum Auftakt gespielt

Zum Auftakt ertönte der Hubertusmarsch der Jagdhornbläser aus Warburg-Scherfede. Sabine Warm, die Vorsitzende der Abteilung Willebadessen im Eggegebirge, begrüßte die anwesenden Heimat- und Wanderfreunde und weitere Gäste, insbesondere den EGV-Vorsitzenden Dr. Udo Stroop aus Bad Driburg, der mit seinen Worten vor allem auf das Gründungsjahr des Ehrenmals von 1926 einging.

Warm bedankte sich weiterhin bei den Sponsoren, die eine notwendige Restauration und Pflege des Holzkreuzes möglich machten. Liedervorträge des MGV St. Josef Willebadessen rundeten den würdevollen Nachmittag ab.

Redner: Radikalisierungen entgegentreten

Herzstück der Veranstaltung war sicherlich die Festansprache von Dr. Benjamin Dahlke, Professor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät in Paderborn. Auch er blickte unter anderem auf das Jahr 1926 zurück und darauf, wie die Umstände in der Weimarer Republik und damit einhergehende Unzufriedenheit und Unsicherheit schließlich dazu führten, dass die rechte NSDAP an die Macht kam und Deutschland in den nächsten grauenvollen Weltkrieg führte.

Daraus zog er den auch gerade aktuell geltenden Rat: »Wir müssen auf Radikalisierungen aufpassen, ihnen in unseren persönlichen Bezugsfeldern entgegentreten«. Es gehe am Ehrenmal nicht nur ums Gedenken, sondern auch ums Nachdenklichwerden – »um der Zukunft willen«.