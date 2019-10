Von Michaela Friese

Willebadessen (WB). Der Oktober zeigte sich am Freitag auch in Willebadessen von seiner goldenen Seite, als am Morgen am Schloss die Ausstellung »Herbststürme treffen Winterträume« eröffnet wurde. Bei dieser bereits elften Auflage der dreitägigen Veranstaltung bieten insgesamt 95 Aussteller wieder eine ebenso bunte wie große Palette verschiedenster Produkte an.