Willebadessen (WB/bp). Für vorweihnachtliche Stimmung wird der »Advent am Alten Markt« in Willebadessen sorgen. Die Veranstaltung macht am Samstag, 7. Dezember, ab 11 Uhr Vorfreude auf das Fest – und ganz nebenbei kommt dabei Geld für den guten Zweck zusammen.

Ein Teil der Erlöse geht in diesem Jahr an die Kindertagesstätte Zipfelmütze in Willebadessen. »Die Spende des Weihnachtsmarktes investieren wir in neue Spielgeräte auf dem Spielplatz. So kommt der Adventsmarkt auch unseren Kleinsten und nachfolgenden Generationen zu Gute«, erklärt Alexandra Schmidt von der Elterninitiative Zipfelmütze.

Da Organisationsteam des Willebadessener Adventsmarktes hat wieder ein breites Angebot für Jung und Alt auf die Beine gestellt. Das Organisationsteam um Karin Fehring, ihren Ehemann Thomas und Mitorganisator Matthias Ewers lädt alle Interessierten in die Eggestadt ein.

»Uns ist es wichtig, dass unser Adventsmarkt hier in Willebadessen von Willebadessenern für Willebadessen gestaltet wird. Schützenverein, Kindergarten, Angelverein – jeder kann mitmachen«, erläutert Matthias Ewers, Inhaber der Kaffeebohne am Alten Markt in Willebadessen. »Ich finde es auch schön, wenn alle vor Weihnachten und vor dem Jahresende noch einmal zusammenkommen und miteinander feiern«, ergänzt Thomas Fehring.

Programm 11 Uhr Beginn; 12 Uhr Offizielle Eröffnung; 12.30 Uhr Auftritt des Musikvereins Willebadessen; 13 Uhr Auftritt des Männergesangvereins St. Josef; 13.30 Uhr WKF Minis zeigt ihr Können; 14 Uhr Vorweihnachtliche Lieder mit der Baptistengemeinde; 14.30 Uhr WKF-Garde; 15 Uhr Kindergarten; 15.30 Uhr Vorweihnachtliche Lieder mit der Baptistengemeinde; 16 Uhr Auftritt Frauenchor; 17 Uhr Große Tombola.

Viele Vereine werden mit ihrem Angebot das Ambiente des Adventsmarktes bereichern und für eine große Auswahl an Weihnachtsgeschenken oder leckeren Schlemmereien sorgen. Vom Apfelamarettopunsch über Handarbeiten bis zu Honig aus Willebadessen – da ist für jeden was dabei. Zudem hat der Nikolaus seinen Besuch angekündigt.

Dieses Jahr ist die evangelische Kirchengemeinde aus dem Altkreis Warburg zum ersten Mal dabei. Karl-Ludwig Wendorff aus Rimbeck erzählt: »Wir bieten auf dem Adventsmarkt Karten und Sterne zum Verkauf an. Durch die Teilnahme am Adventsmarkt in Willebadessen möchten wir Präsenz zeigen und freuen uns auf nette Begegnungen und spannende Gespräche.«

Ein großes Augenmerk des Marktes soll darauf liegen, möglichst viel Abfall zu vermeiden. »Unser Motto lautet ›Mehrweg statt Müll!‹«, erklärt Karin Fehring von Karins Getränkewelt. »Deswegen haben wir uns dazu entschieden, den Mehrweg-Becher ›Backcup‹ zu verwenden. In den vergangenen Jahren haben wir die Heißgetränke immer in isolierten Styroporbecher verkauft – Plastikmüll, den wir vermeiden können. Durch die Unterstützung im Kreis können wir nun auf das Pfandsystem zurückgreifen.«

Dabei handelt es sich um stoßfeste 0,3-Liter-Pfandbecher, die unter anderen von den regionalen Bäckereien Engel und Goecken backen sowie der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft des Kreises Höxter entwickelt wurden. Auf dem Markt gebrauchte Becher können nicht nur dort, sondern auch in teilnehmenden Bäckereifialen zurückgetauscht werden.