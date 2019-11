Im Frühjahr hatte sich die Theater-AG an die Schule gewandt und um einen Hinweis für eine sinnvolle Sachspende gebeten. So wurde gemeinsam mit Schulleiterin Regina Thesing die Idee einer flexiblen und höhenverstellbaren Puppenspielbühne entwickelt und umgesetzt.

»Gerald« regt zum Spielen an

Diese ist in der Tischlerei Genau in den vergangenen Wochen mit viel Liebe zum Detail gebaut worden. Dabei wurden ästhetisch schöne Hölzer verwendet sowie zwei leuchtend blaue, feuerfeste Vorhänge, die individuell an die stabilen Holzpfosten angeklettet werden können. »Dadurch entsteht ein magischer Raum, in dem die Kinder spielend in eine Fantasiewelt eintauchen können«, berichtet die Theater AG in einer Pressemeldung.

Bei der Übergabe brauchte es auch nicht viele Worte, um die Kinder dazu anzuregen, spontan aus dem Stegreif heraus zu spielen. Angeregt durch »Gerald«, die grüne Handpuppe der Schulleiterin, benötigte es nur einen Korb voller Spielfiguren, Alltagsutensilien und bunter Chiffontücher – und schon verschwanden Kinder hinter der Bühne, ließen die Tücher zur Musik tanzen und dachten sich kleine Mini-Spielepisoden aus.

Schlüpfen in Spielfiguren

Karten für Aufführungen Für die Aufführungen des neuen Theaterstücks der Theater-AG, »Heribert, der Klosterfraunarzissengeist«, am 27. und 28. Dezember gibt es übrigens noch Karten. Sie sind erhältlich in der Hirsch-Apotheke Peckelsheim oder per ­E-Mail an ­karten@theater-­peckelsheim.de.

So schlüpften sie über die Spielfiguren in eine neue Rolle, stellten sich dem Publikum mit einem Fantasienamen vor und erzählten ohne Vorbereitung kleine lustige Geschichten.

»Mit der Spielbühne eröffnen sich viele neue Möglichkeiten für die Schüler, kreativ zu werden und ästhetische Erfahrungen zu machen, die dazu beitragen, dass die Kinder ihre sprachlichen Kompetenzen auf spielerische Weise weiter ausbauen, neue Rollen ausprobieren und zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen«, machte die Schulleiterin in ihren Dankesworten deutlich.

Möglichkeiten der Bühne erproben

Und die Nachfrage ist bereits groß. So will die Lese-Arbeitsgemeinschaft der Schule unter der Leitung von Petra Wiehemeier die Möglichkeiten, die die Bühne bietet, spielerisch erproben. Es könnte die Umsetzung eines Gedichts oder eines selbst geschriebenen Textes sein, oder eine Anregung aus der Kinderliteratur wird aufgegriffen und kreativ umgesetzt.

Und natürlich wurde die Theater-AG »Vorhang auf« eingeladen, in ein paar Wochen zu schauen, zu welchen Ideen und kreativen Umsetzungen sie die Kinder durch ihre Spende angeregt hat. »Vielleicht findet ja in ein paar Jahren einmal ein Kind den Weg, auf der echten Bühne der Theater-AG mitzuspielen«, so Sabine Gröppel.