Der Rosenmontagsumzug in Willebadessen-Peckelsheim hatte im vergangenen Jahr mit dem schlechten Wetter zu kämpfen. Auf Sonne hofft der »Pickel-Jauh« bei der Neuauflage am 24. Februar. Foto: Daniel Lüns

Willebadessen (WB). Bei den Willebadessen-Peckelsheimer Karnevalisten des »Pickel-Jauh« sind die Vorbereitungen für die Session angelaufen. Den Auftakt bildet die Generalversammlung am Samstag, 16. November, im katholischen Pfarrheim. Um 19.31 Uhr geht es los.

Zur Tagesordnung gehören die Begrüßung durch den Präsidenten, der Geschäftsbericht, der Kassenbericht, die Wahl eines neuen Kassenprüfers sowie die Verabschiedung des letzten Prinzenpaares.

Neues Prinzenpaar wird gewählt

Besonders beliebt ist natürlich auch der Rückblick auf die vergangene Session. Fester Bestandteil der Generalversammlung ist die Wahl des neuen Prinzenpaares für die Session 2019/2020. So entscheidet sich bereits an diesem Abend, wer den Peckelsheimer Karneval eine Session in vorderster Reihe vertritt.

Zu den Peckelsheimer Karnevalsterminen gehören der Büttenabend am Samstag, 15. Februar, der Rathaussturm an Weiberkarneval (Donnerstag), 20. Februar, sowie als Endpunkt des närrischen Frohsinns, der Rosenmontagsumzug am 24. Februar.

Motto für Session wird gesucht

Auf der Generalversammlung soll auch wieder das Motto zur neuen Session gewählt werden. Wie bereits in den letzten Jahren ruft der »Pickel-Jauh« seine Mitglieder dazu auf, Vorschläge dafür beim Verein einzureichen.

Für die beste Einsendung, die dann tatsächlich zum Motto der Session 2019/2020 wird, gibt es zwei Freikarten für den Büttenabend zu gewinnen. Einsendungen bitte via E-Mail an motto@pickel-jauh.de. Alternativ können auch am Abend der Generalversammlung selbst noch Vorschläge eingereicht werden. Informationen unter www.pickel-jauh.de .