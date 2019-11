Der Peckelsheimer Karnevalsverein »Pickel Jauh« ist erfolgreich in die Session gestartet (hinten von links) Präsident Uwe Jonietz, Prinz Wolfgang II. (Janzen), Prinzessin Christiane I. (Janzen) und Vorsitzender Mario Schulte sowie (vordere Reihe von links) Kinderprinzessin Klara I. (Koch), Kinderprinz Jonas I. (Kleinschmidt-Michels) und Kinderhofnärrin Ida I. (Koch). Foto: Marco Janzen

Peckelsheim (WB). Der Peckelsheimer Karnevalsverein »Pickel-Jauh« ist am Samstag mit seiner Generalversammlung in die neue Session gestartet. Dabei wurden auch die neuen Prinzenpaare gewählt. An der Spitze der Narren steht das »Pickel-Jauh«-Urgestein Wolfgang Janzen als Prinz Wolfgang II. (Janzen) sowie Prinzessin Christiane I. (Janzen).