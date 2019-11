Lernen in kleiner Gruppe: Die Trainer Helen Schilling (von rechts) und Clemens Bauer vom Verein »Gegen Vergessen – Für Demokratie« aus Berlin bringen zurzeit 13 Eggeschülern näher, wie sie auf rechte Parolen oder Gewalt reagieren können. Foto: Daniel Lüns

Willebadessen-Peckelsheim (WB/dal). Ein Argumentationstraining gegen rechte Gewalt richtet der Verein »Gegen Vergessen – Für Demokratie« aus Berlin zurzeit an der Eggeschule in Peckelsheim aus. 13 Schülern wurde etwa beigebracht, wie sie auf rechte Parolen oder Gewalt reagieren.

Organisiert wurde das freiwillige Angebot unter anderem von Schulsozialarbeiterin Maria Müller und Konrektor Thomas Hilgers. »Das Rechtsdruck ist auch in Schulen zu spüren«, erklärt Müller. »Es kommt immer noch vor, dass hier etwas wie ›Du Jude!‹ gesagt wird«, ergänzt Hilgers. »Wenn man das als Lehrer anspricht, steht man oft vor einer Wand. Hier sehen wir nun eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen«, ergänzt er.

Das Interesse war groß

Denn Schüler und Coaches sind während des Argumentationstrainings unter sich, die Lehrer bleiben draußen. So soll ein geschützter Raum entstehen. Künftig sollen die Jugendlichen das Gelernte in der Schülerschaft weitergeben, Haltung zeigen, Aggressoren ansprechen. In wenigen Wochen sollen sie zudem andere Eggeschüler schulen. Ein Konzept, das ankam. »Das Interesse war größer, als ich gedacht hatte«, sagt Müller. Unter den Interessenten habe man eine Auswahl treffen müssen. Sie stammen aus den Jahrgangsstufen acht und neun.

Gegen Gewalt und Parolen

Diese Schüler werden nun von zwei Coaches des Vereins »Gegen Vergessen – Für Demokratie«, Helen Schilling und Rechtsanwalt Clemens Bauer, geschult. »Dabei geht es nicht darum, Daten zu vermitteln«, sagt Schilling. »Es geht eher darum, eine andere Kommunikationskultur zu vermitteln.«

Methoden und Tipps sollen das Vorgehen gegen Gewalt und Parolen erleichtern. Dazu gehört schon der Einstieg in ein Gespräch. Auch das Ansprechen von Umstehenden, das Setzen von Signalen, die Suche nach Unterstützung oder das richtige Verlassen einer Situation wollen gelernt sein.

Probestunde mit Vortrag

Am Montag haben die Schüler die Techniken erfahren. Am Dienstag sollen sie lernen, wie sie dieses Wissen anwenden und vermitteln können. In Probestunden soll etwa das Vortragen vor einer Gruppe geübt werden.

Mit dabei ist Ida Hillebrand (13). »Ich bin hier, um neue Erfahrungen und Methoden zu lernen«, sagt sie. »Ich finde das interessant. Ich möchte mich gerne für Ausgegrenzte einsetzen«, ergänzt Angelina Bierhoff (13). Mika Rehermann (13) stößt ins selbe Horn: »Wenn man sieht, wie jemand beleidigt wird, dann muss man hingehen und etwa sagen: ›Das sind doch auch nur Menschen‹.«

Besuch in der Wewelsburg und in Buchenwald

Das Training erweitert das Angebot der Eggeschule im Bereich Geschichte und politische Aufklärung, zu dem auch Fahrten gehören. In der Jahrgangsstufe neun zum Beispiel besuchen die Schüler die Wewelsburg und gehen der nationalsozialistischen Vergangenheit des Gebäudes auf den Grund. In der Jahrgangsstufe zehn besuchen sie das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald.