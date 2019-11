Willebadessen-Peckelsheim (WB). Eine Klangreise durch die Bibel, dazu lädt die ökumenische Gemeinschaft in Peckelsheim für Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr in die evangelische Trinitatiskirche an der Lützer Strauße 23 ein.

Der Warburger Kantor Thomas Drunkemühle und Raimund Biel interpretieren mit exotischen Instrumenten die biblischen Texte, die von Heike Bandner-Wappler und Kai-Uwe Schroeter gesprochen werden. Das Instrumentarium umfasst Monochord, Tambura, Djembe, Zimbeln, Tam-Tag-Gongs, Psalter, Kantele, Shrutibox, Sansula, Klangschalen, Querflöten und eine gläserne Feenflöte.

»Die Klangreise zur Bibel stellt einen inneren roten Faden durch die Bibel her«, sagt Pfarrer Kai-Uwe Schroeter, der als Initiator die Idee hatte, mit ausgewählten Texten aus dem Alten Testament die Höhepunkte der Bibel so zusammenzustellen, dass ein innerer Zusammenhang von der Schöpfung bis zum Auftreten Jesu Christi entsteht. Die Aufführung lehnt sich an die wortgewaltige Luther-Bibel an und wurde mit eigenen Übersetzungen ergänzt.

Für Heike Bandner-Wappler soll die Klangreise ein Türöffner zur Bibel sein, sodass die Zuhörer mit dem Gedanken nach Hause gingen: »Ich wusste gar nicht, dass es sich bei der Bibel um ein so spannendes Buch handelt.«

Die Klangreise wurde bereits im Februar in der gut besuchten Kirche Maria im Weinberg in Warburg aufgeführt und habe dabei viele Menschen emotional berührt. Die Veranstalter hoffen, dass der Funke auch in Peckelsheim überspringt.