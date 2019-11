Sie freuen sich über den Gewinn des »Innogy«-Klimaschutzpreis, der in Peckelsheim übergeben wurde (von links) Katrin Vogt, Yvonne ­Lücking, Sabine Kleinschmidt und Nadine Dewenter (Ferienprogramm Engar), Bürgermeister Hans Hermann Bluhm, Franz-Josef Wiegers (ASV), Rüdiger Fornefeld (»Innogy«), Ulrich Reiffer (WKF) und Marion Kemker (»Innogy«). Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

Willebadessen (WB). Seit dem Bau des Eggetunnels fehlen den Seen unterhalb des Fernsehturms am Wildgehege Willebadessen Wasser. Das beklagen die Mitglieder des Angelsportvereins (ASV). Den Gewässern und somit den Tieren und Pflanzen fehlt Sauerstoff. Das will der ASV ändern – und ist für diese Vorhaben gestern ausgezeichnet worden.

Der ASV hat den ersten Platz beim Klimaschutzwettbewerb des Energieunternehmens »Innogy« belegt, der mit 450 Euro dotiert ist. Dafür will Vorsitzender Franz-Josef Wiegers den Kauf einer weiteren Belüftungsanlage für den unteren Teich finanzieren. Die 1600 Euro teuren Geräte werden über Solarplatten mit Energie versorgt und wälzen das Wassers des Sees um.

Preis ist mit 1000 Euro dotiert

Dabei wird das Wasser mit dem lebenswichtigen Sauerstoff versetzt. Eine solche Anlage betreibt der ASV (40 Mitglieder) bereits am oberen See. Das Preisgeld sei bei der Finanzierung eine große Hilfe für einen kleinen Verein, machte Wiegers in der Zehntscheune deutlich.

Insgesamt ist der »Innogy«-Umweltschutzpreis in Willebadessen mit 1000 Euro dotiert. Eine Jury, denen die Fraktionschefs der Parteien angehören, sucht die Sieger aus. Fünf Projektideen waren angemeldet worden. Neben dem Sieger, dem ASV, gab es gestern in der Zehntscheune in Peckelsheim noch zwei weitere Preisträger.

»Auf Du und Du mit den Bienen«

Platz zwei ging an die Dorfgemeinschaft Engar für ihr Projekt »Auf Du und Du mit den Bienen«. Ein Team um Katrin Vogt hatte im Kinderferienprogramm des Ortes und in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Imker Reinhard Reichelt Bienenhotels gebaut. Die Behausungen wurden aus Material gefertigt, dass normalerweise in den Recycling-Müll gehört – beispielsweise leere Dosen.

Die Kinder seien mit Feuereifer dabei gewesen und hätten viel gelernt, berichten die Organisatorinnen. Dieses Engagement wird mit 300 Euro belohnt. Das Geld, so verspricht Katrin Vogt, soll auch den Kinder zugute kommen, beispielsweise für eine kleine Nachfeier.

Karnevalisten bauen Insektenhotels

Dass die Willebadessener Karnevals-Freunde nicht nur zünftig feiern können, sondern auch an die Umwelt denken, haben sie im zuletzt bewiesen. Auch sie bauten mit Kindern Insektenhotels, die mittlerweile in vielen Gärten hängen. 250 Euro und den dritten Platz gab es zur Belohnung von »Innogy«. Ulrich Reiffer, langjähriges Vorstandsmitglied der Karnevalisten, nahm den Preis für den Verein entgegen.

Bei der Verleihung im Trauzimmer erinnerte Willebadessens Bürgermeister Hans Hermann Bluhm auch daran, dass sich die Stadt ebenfalls aufgemacht habe, das Klima besser als bislang zu schonen. So gebe es ein Klimaschutzkonzept und es werde sehr stark auf Energieeffizienz der Gebäude geachtet.