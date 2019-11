An der Langen Torstraße (Foto) und an der ­Wassertorstraße in Peckelsheim parken viele Autofahrer auf dem Gehweg. Dieses Parken ist dort aber verboten. Foto: Daniel Lüns

Willebadessen (WB/dal). Positiv für den Verkehr – aber leider verboten: An der Langen Torstraße und der Wassertorstraße in Peckelsheim parken viele Autofahrer auf dem Gehweg. Am Dienstag soll im Haupt- und Finanzausschuss besprochen werden, wie es vor Ort weitergehen soll.

»Diese Verstöße wurden in letzter Zeit geahndet, das führte zu Unmut in der Bevölkerung«, erklärt Bürgermeister Hans Hermann Bluhm in der Sitzungsvorlage.

»Im Grunde genommen ist diese Verhaltensweise der Autofahrer auch nachvollziehbar, da die Straße auch von LKW, Bussen und großen landwirtschaftlichen Fahrzeugen in Anspruch genommen wird. Bei Entgegenkommen dieser Fahrzeuge wird der Fahrzeugfluss nicht beeinträchtigt, sondern eher positiv durch das Parkverhalten der Autofahrer beeinflusst.«

Laut der Straßenverkehrsordnung müsse der rechte Seitenstreifen zum Parken genutzt werden, »wenn er ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren«, erklärt Bluhm weiter. Zum Seitenstreifen gehörten auch entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen. Bluhm: »Sollten allerdings alle Fahrzeugteilnehmer gesetzeskonform parken, dann wäre mit einer Verschärfung der Verkehrssituation zu rechnen.«

Gehweg schmaler gestalten und Radfahrer über die Straße leiten

Der Bereich zwischen Hauswand und Straße sei etwa drei Meter breit. Auf Grund des Verkehrsaufkommens könne ein Teil dieser Fläche für das Parken freigegeben werden. Dabei müsse der Gehweg mindestens eineinhalb Meter breit bleiben. Der Radweg könne dann an dieser Stelle entfernt werden, Radfahrer würden über die Straße geleitet.

Lokalpolitiker sollen Grundsatzentscheidung treffen

Der Bürgermeister bittet die Lokalpolitiker nun um eine Grundsatzentscheidung: Soll der Radweg zugunsten parkender Autos entfernt werden? Oder soll alles beim Alten bleiben und der Bereich zwischen Hauswand und Straße nur Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung stehen?