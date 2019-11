Willebadessen (WB). Mit ihrer »Heimatabend«-Tour gastiert das Kabaretttrio Die Präservative Liste am Freitag, 7. Februar, in der Bürgerhalle in Niesen. Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr.

Die Ernte ist eingefahren, das Warten hat ein Ende: Mit »Heimatabend« präsentieren die Kabarettisten, die sich selbst als Landsatiriker bezeichnen, ihr schätzungsweise 20. Programm.

Offizielle südostwestfälische Hymne

Soviel sei an dieser Stelle vom Inhalt schon verraten: Menschen ohne jeden Migrationshintergrund (Bördeaborigines) bringen nichts als Probleme aufs Land. Für die Schützenfestberichterstattung besitzt jede Lokalzeitung einen Lückentext und jeder Vereinsjubilar bekommt seine Laudatio, auch wenn er in 40 Jahren nie da war. Spätestens als Zugabe präsentiert Die Präservativen Liste die seit langem überfällige und nach 30 Jahren erst fertig gewordene, erste offizielle südostwestfälische Hymne auf das Mettendchen.

Wer mehr wissen will, sollte den »Heimatabend« selbst gesehen haben.

Trio kennt sich seit 30 Jahren

Seit 30 Jahren ist das Kabaretttrio Hubertus Hartmann (Biobauer und Direktvermarkter), Frank Baumann (Massivholzschreiner mit eigenem Betrieb) und Udo Reineke (Referent für Kultur und Migration beim Erzbistum Paderborn) auf Kleinkunstbühnen in Ostwestfalen und den angrenzenden Regionen unterwegs.

Kennen gelernt haben sich die Drei in den 80er-Jahren auf einer selbstgezimmerten Bühne auf dem Hof von Hubertus Hartmann in Haarbrück. Heute füllen sie ganze Schützenhallen.

Karten für den Auftritt in Niesen gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Volksbank in Willebadessen, in der Buchhandlung Wiese in Peckelsheim oder per E-Mail an karten@rodys.de.