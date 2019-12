Der neue Kunstrasenplatz in Peckelsheim ist am Montag offiziell an den Hauptnutzer, den FC Peckelsheim-Eissen-Löwen, übergeben worden (von links): Andrea Ressel (SPD), Norbert Stiene-Nymphius (CDU), Hansi Münstermann (ehem. Schulamtsleiter), Hubert Gockeln (CDU), Bürgermeister Hans Hermann Bluhm und PEL-Vorsitzender Manfred Hahne, Georg Rebmann (PEL), Markus Hagemann (CDU), Sigrid Ihmor (SPD) und Schulamtsleiter Stefan Gördemann. Foto: Jürgen Vahle