Der Adventsmarkt in Willebadessen ist nicht-kommerziell. Die Budenbetreiber spenden einen Teil ihrer Einnahmen, in diesem Jahr an das Familienzentrum Zipfelmütze.

Willebadessen (WB). „Advent am Alten Markt“ heißt es am Samstag, 7. Dezember, zum neunten Mal in Willebadessen. Nach acht erfolgreichen Märkten wird es auch in diesem Jahr wieder einen Adventsmarkt geben.