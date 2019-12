Der größte Einzelposten im Willebadessener Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 ist der Um- und Ausbau der „Schule an den 7 Quellen“ in Willebadessen. Dort, wo ein neuer Trakt entsteht, sind bereits die Bagger tätig geworden. Foto: Daniel Lüns

Von Daniel Lüns

Willebadessen(WB). In seinem letzten Jahr als Bürgermeister kann Hans Hermann Bluhm keinen ausgeglichenen Haushaltsentwurf für 2020 präsentieren. „Wir haben über die Jahre so gespart. Und dann entscheidet es sich letztlich vor allem durch bundespolitische Entscheidungen. Das ist ärgerlich“, sagt er.

Am Donnerstagabend haben Bluhm und Kämmerer Martin Rehermann den Entwurf für den Haushalt in den Willebadessener Rat eingebracht. Erträgen von etwa 15,4 Millionen Euro stehen Ausgaben von 16,1 Millionen Euro entgegen. Der Ergebnisplan schließt wieder mit einem Minus ab, das Defizit beträgt 797.908 Euro. Im vergangenen Jahr war ein Defizit von 393.110 Euro veranschlagt worden. Die Eggestadt lebt damit weiter von ihrer Substanz.

„Es liegt definitiv nicht an uns“

„Es liegt definitiv nicht an uns. Wir drehen jeden Euro drei Mal um“, erklärt Rehermann. Manche Ausgaben, etwa die Kreisumlage, stiegen. Manche Erträge fielen weg. Zum Beispiel habe der Bund bisher jährlich eine Investitionspauschale gezahlt. 180.000 Euro seien dadurch im Jahr 2019 nach Willebadessen geflossen. Nun habe der Städte- und Gemeindebund mitgeteilt, dass sich das ändere. „Es kann sein, dass doch ein Teil kommt. Aber das ist unsicher. Daher rechnen wir auch nicht damit“, sagt der Kämmerer.

Eine weitere Unsicherheit sei der Stadtwald. „In den Jahren 2009 bis 2017 konnten wir jährlich im Durchschnitt fast 200.000 Euro an Überschüssen im Bereich Forsten erzielen“, erklärte Bluhm in seiner Rede. Das sei dank Stürmen und Käferplagen vorbei – auf unbestimmte Zeit. Überschüsse gebe es in den kommenden Jahren wohl nicht. Im Gegenteil: Womöglich müsse Geld ausgegeben werden, um den Wald zukunfts- und klimafest umzubauen.

Schulbau der größte Einzelposten

Der größte Einzelposten im Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 ist der Um- und Ausbau der „Schule an den 7 Quellen“ in Willebadessen. Wie berichtet, ist in der Eggestadt das erste Familienzentrum an einer Grundschule im Kreis Höxter eröffnet worden. Damit das Pilotprojekt gelingt, muss investiert werden. Willebadessen plant dafür mehr als drei Millionen Euro ein. „Die Arbeiten sind in vollem Gange“, sagte Bluhm. 2021 könnten sie erledigt sein.

Für den Bereich Kinder, Bildung und Schule insgesamt sollen mehr als vier Millionen Euro eingestellt werden. „Das unterstreicht ganz deutlich, dass die Priorität, die der Rat diesem Thema zugedacht hat, mit echten Zahlen unterfüttert wird“, sagte der Bürgermeister.

Einen weiteren großen Posten stelle die Feuerwehr dar. Dazu Bluhm: „Für die freiwillige Feuerwehr der Stadt Willebadessen stehen auf der Seite der Investitionen, inklusive der Zahlen aus dem Immobilienbetrieb, weit über 700.000 Euro und weitere knapp 290.000 Euro für Personal, für Lehrgänge, für Sach- und Dienstleistungen und sonstige alltägliche Dinge zur Verfügung.“

Auch Geld für Tourismuskonzept eingeplant

Weitere Mittel werden unter anderem für die Erschließung der neuen Bauplätze in Willebadessen und Peckelsheim eingestellt, ebenso für den Ankauf leerstehender Immobilien. Der Haushaltsplanentwurf biete zudem die Möglichkeit, „ein insbesondere von einer Seite unserer Bürgerschaft gefordertes Tourismuskonzept erarbeiten zu lassen“.