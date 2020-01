Willebadessen (WB). Wie trägt eine Firma zum Gemeinwohl bei? Das wollen fünf Unternehmen aus dem Kreis Höxter in einem Projekt ausprobieren. Sie wollen sich nicht nur an einem Gewinn messen, sondern eben auch an ihrem Beitrag zum Gemeinwohl. Der Biolandhof Engemann aus Eissen macht mit.