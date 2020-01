Angelika Grebe (links) hat die St.-Vitus-Apotheke in Willebadessen an Andrea Beller übergeben. Die 32-Jährige arbeitet seit November 2014 in der Einrichtung. Foto: Daniel Lüns

Von Daniel Lüns

Willebadessen (WB). Wer an die St-Vitus-Apotheke an der Langen Straße 21 in Willebadessen denkt, der denkt an Angelika Grebe. 20 Jahre lang – auf den Tag genau – stand sie an der Spitze der Einrichtung. Am 2. Januar übergab sie die Geschäfte an Andrea Beller. Sie ist die neue Inhaberin der einzigen Apotheke des Stadtteils.

So neu ist die „Neue“ in der Apotheke allerdings nicht: Nach dem Studium der Pharmazie in Marburg musste die Dringenbergerin ein Praktikumsjahr ableisten. Im November 2014 stieg sie daher ins Team der St.-Vitus-Apotheke ein – und blieb. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildungszeit wurde sie als Apothekerin übernommen. Die 32-Jährige ist verheiratet.

Für Kunden ändert sich nichts

Für die Kunden ändert sich durch den Inhaberwechsel nichts: Beller hat alle Angestellten übernommen, acht Fachleute kümmern sich in der Apotheke um die Kunden. Auch die Öffnungszeiten bleiben gleich: Montags bis samstags ist von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Zudem öffnet die Apotheke montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 18.30 Uhr.

Die Schwerpunkte der Einrichtung bleiben gleich: Dazu gehört die Versorgung der Altenheime im Ort, Homöopathie und das Herstellen von Bachblüten. Etwa 2000 verschiedene Medikamente mit ingesamt 7500 Packungen werden geführt. Das Angebot reicht von A bis Z, vom Antiallergikum bis zu Zytostatika (Krebsmittel).

Angelika Grebe ist noch in Teilzeit dabei

Auch auf Angelika Grebe müssen die Willebadessener nicht verzichten. Ein Mal in der Woche hilft die 67-Jährige in der St.-Vitus-Apotheke für ein paar Stunden aus. „Ansonsten gehe ich meinen Hobbys nach“, erklärt die ehemalige Inhaberin. Dazu gehört zum Beispiel die Gartenarbeit, aber auch das Interesse an anthroposophischer Medizin. Diese möchte Patienten ganzheitlich betrachten und etwa die Lebenssituation eines Menschen in den Heilungsprozess einbeziehen.

Der Inhaberwechsel der Apotheke bahnte sich vor etwa einem dreiviertel Jahr an, erinnern sich Grebe und Beller. Damals ging es darum, ob und für wie lange die bestehenden Software-Wartungsverträge verlängert werden sollen. „Das hat den Stein ins Rollen gebracht“, sagt Grebe. Denn dadurch habe sie sich mit der Frage beschäftigt, wie lange sie selbst noch als Chefin aktiv sein wolle.

Vieles hat sich im Apothekenwesen verändert

In den vergangenen 20 Jahren habe sich in der Apothekerwelt Vieles verändert, bilanziert Angelika Grebe. Negativ in Erinnerung werden ihr etwa die Dokumentationspflicht oder die umfassende Digitalisierung bleiben. Durch Rabattverträge, die Krankenkassen mit den Arzneimittelherstellern aushandelten, seien Apotheken zudem angehalten, vorrangig ein Rabattarzneimittel abzugeben. „Das Warenlager hat sich dadurch vervielfacht“, sagt Grebe.