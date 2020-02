Mitglieder werden geehrt

Die weiteren Ergebnisse: 2. Vorsitzender/Hauptmann Marcus Poll; Feldwebel/Kassierer und Schriftführer Karsten Küting; Vizefeldwebel Reiner Hausmann-Kenter; Adjutant Peter Flore; Fähnrich Sebastian Poll; 1. Fahnenoffizier Patrick Weiß; 2. Fahnenoffizier Michael Werner; 1. Unteroffizier Josef Schäfers; 2. Unteroffizier Christian Rakebrand; 1. Zugführer Axel Hartmann; 2. Zugführer Christoph Kurzen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden der Fähnrich Sebastian Poll sowie die aus dem Vorstand ausgeschiedenen Arnd Engelbogen (bisheriger 2. Vorsitzender) und Stefan Blömeke (bisheriger 1. Zugführer) für jeweils zehn Jahre Vorstandsarbeit geehrt. Ebenfalls bedankte sich Markus Ernst bei Reiner Hausmann-Kenter und Hermann Kleinschmidt-Michels, die seit zehn beziehungsweise 20 Jahren bei den Schützenmessen als Messdiener fungieren.

Stadtkönigsschießen in Löwen

Zum Abschluss gab der Vorsitzende noch einen Überblick über das Jahr 2020. Hervor sticht hier natürlich das Schützenfest, das unter der Regentschaft des Königspaares Markus und Sylvia Ernst vom 11. bis zum 13. Juli stattfinden wird.

Da Löwen mit Christian Rakebrand den Stadtschützenkönig stellt, wird das dritte Stadtkönigschießen am 5. September in Löwen ausgerichtet. Nach einem Festumzug mit Abholung des Stadtkönigs wird das Schießen in der Löwener Bürgerhalle abgehalten. Anschließend ist Tanzabend.