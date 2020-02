Willebadessen (WB). Paul Arens bleibt der erste Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Peckelsheim. Bei der Mitgliederversammlung der Abteilung in der Gaststätte „Dorfkrug“ in Eissen wurde Arens wiedergewählt. Auch die zweite Vorsitzende Maria Rose und Kassiererin Andrea Ressel wurden in ihren Ämtern bestätigt.