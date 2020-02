Mit dem Sturm auf das Peckelsheimer Rathaus wird der Straßenkarneval eröffnet. „Pickel-Jauh“ bereitet sich auf den Weiberkarneval vor. In der Zehntscheune soll Bürgermeister Hans Hermann Bluhm der Schlüssel wie im Vorjahr entrissen werden.

Willebadessen (WB). Traditionell beginnt der Straßenkarneval im Warburger Land auf Weiberkarneval mit der Übernahme des Rathauses. Das ist auch in Peckelsheim so. Bürgermeister Hans Hermann Bluhm soll auch in diesem Jahr wieder für einige Tage abgesetzt werden.

Die Schlüsselgewalt übernimmt der „Pickel-Jauh“ zusammen mit seinem Prinzenpaar Prinz Wolfgang II. (Janzen) sowie seiner Frau Prinzessin Christiane I. (Janzen).

Treffen für alle Narren ist am Donnerstag, 20. Februar, um 14.30 Uhr am Peckelsheimer Edeka-Markt.

Karnevalisten besuchen Grundschule und Kindergarten

Dem Sturm voraus gehen zwei weitere Termine für den Karnevalsverein. So besuchen die Narren zunächst die Peckelsheimer Sankt-Nikolaus-Grundschule. Auch dort wird an diesem jecken Tag wieder Karneval gefeiert.

Die Schüler warten schon auf die große karnevalistische Truppe. Sogleich geht es dann auf zu einer Sause quer durch die Schule und über den Schulhof.

Mit aufgenommen in den Narrentross wird dann auch das Peckelsheimer Kinderprinzenpaar Prinz Jonas I. (Kleinschmidt-Michels) und Prinzessin Klara I. (Koch) sowie Kinderhofnärrin Ida I. (Koch).

Nach der Vorstellung der Karnevalsgesellschaft und Übergabe kleiner Geschenke folgt danach ein Besuch bei den noch kleineren Karnevalisten im Peckelsheimer Familienzentrum „Am Park“. Dort wird zusammen gesungen und getanzt. Zum Schluss hat der närrische Peckelsheimer Verein natürlich auch hier ein kleines Präsent parat.

Karnevalskräfte schließen sich zusammen

Spätestens ab 14.30 Uhr wird es richtig spannend: Am Peckelsheimer Edeka-Markt geht es los mit dem Zusammenschluss der gemeinsamen Karnevalskräfte und auf zum Peckelsheimer Rathaus.

Mit viel „Pickel-Jauh“ und noch mehr Spaß geht es auf direkten Wege durch Peckelsheim bis vor die Mauern der Zehntscheune mit ihrer fest verrammelten Tür.

Was auch immer die Rathaus-Mannschaft rund um Bürgermeister Hans Hermann Bluhm sich zur Verteidigung hat einfallen lassen, sehr lang wird es auch 2020 nicht halten: Sehr schnell steht die Kapitulation an und es geht in die geschmückte Zehntscheune.

Feier in der Zehntscheune

Eine große gemeinsame Feier soll bis in die Abendstunden dauern. Mit dabei sein wird auch wieder die Tanzgruppe aus Rösebeck mit einem Auftritt. Für Hungrige steht eine Imbiss-Bude bereit.

Nach dem Rathaussturm ist aber noch längst nicht Schluss mit den närrischen Feierlichkeiten in Peckelsheim.

Rosenmontagsumzug bildet den krönenden Abschluss der Session

Der krönende Abschluss der Session wird der große Rosenmontagsumzug am 24. Fe­bruar sein. Treffpunkt für den närrischen Umzug und seine Teilnehmer ist die Schützenhalle bevor es durch die Peckelsheimer Straßen geht. Natürlich kann jeder beim Umzug mitmachen.

Bei Interesse und Fragen zur Teilnahme steht der Zugleiter Niklas Striewe zur Verfügung. Per Telefon unter 0151/21217516 sowie noch einfacher via E-Mail an rosenmontag@pickel-jauh.de. Außerdem steht im Internet das Anmeldeformular für den Festumzug zum Download bereit (www.pickel-jauh.de).