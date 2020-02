Jahresrückblick

In seinem Jahresrückblick berichtete Tewes, dass die Löschgruppe neben den gefahrenen Einsätzen jeweils mit einer Abordnung am Leistungswettkampf in Warburg und in Nieheim teilgenommen hat. „Im Rahmen der Brandschutzerziehung haben wir eine Vorführung der Feuerwehrgerätschaften für den Kindergarten angeboten und das korrekte Absetzen eines Notrufes geübt“, berichtete der Löschgruppenführer.

Außerdem seien im Rahmen der Monatsübungen diverse Alarmübungen durchgeführt worden. Als Beispiel nannte Christian Tewes die Übung in der Eissener Hüssenberghalle mit dem Alarmstichwort „Feuer 2“ bei zusätzlich mehreren vermissten Personen.

Im Anschluss folgte der Bericht auf Stadtebene. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Michael Rüsing, sprach Beförderungen aus und nahm Ehrungen vor.

Leistungsabzeichen

Für die Teilnahme am Leistungsnachweis konnten gleich mehrere Eissener Kameraden ausgezeichnet werden. Lennart Wiemers erhielt das Leistungsabzeichen in Bronze. Julia Mettgen bekam das Leistungsabzeichen in Silber.

Marius Röhl wurde mit dem goldenen Leistungsabzeichen ausgezeichnet. Jan Ewers und Patrick Engemann wurde für ihre zehnte Teilnahme am Leistungsnachweis das Leistungsabzeichen in Gold auf blauem Grund verliehen.

Mitgliederehrung

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber wurden die Kameraden Elmar Tönnies, Bernd Jürgens, Stefan Zwilling und Christoph Ernst für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Manfred Rottkamp ist seit 35 Jahren Mitglied in der Feuerwehr. Er erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold.

Lehrgänge

Für eine Verstärkung der Löschgruppe Eissen sorgen Lennart Wiemers und Dorian Röhl. Beide absolvierten den Truppmann-Lehrgang.

Bürgermeister Hans Hermann Bluhm betonte in seinem Grußwort, wie wichtig die Arbeit der Feuerwehr sei. Bei der Löschgruppe Eissen bedankte sich der Chef der Stadtverwaltung Willebadessen für die geleistete Arbeit im Jahr 2019.

Nachdem die Berichte des Schriftführers und des Kassenführers vorgetragen waren, gab Löschgruppenführer Christian Tewes einen Ausblick auf das Jahr 2020. Er schloss die Versammlung mit dem Leitspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“.