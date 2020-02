Von Daniel Lüns

Der Radweg ist ein neues Angebot des Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge. Die Strecke ist eine von sechs sogenannten „Entdeckertouren“, die sich über das ganze Naturpark-Gebiet verteilen.

Familien sollen die Vielfalt ihrer Heimat erleben

Diese gehören zu einem neuen Projekt „Familien.Zeit.Natur.“ und sollen in den nächsten drei Jahren entstehen. Das Ziel: Familien sollen per Rad, auf Wanderstrecken oder auch per App unkompliziert die Vielfalt ihrer Heimat erleben und zusammen aktiv werden. So auch im Stadtgebiet Lichtenau.

Radweg entlang der Altenau mit Erlebnispunkten

„Erlebnispunkte entlang der lebendigen Altenau“ heißt der Radweg, der dort bis zum Frühjahr dieses Jahres entsteht. Er wird etwa 17 Kilometer lang sein und die Radler zu verschiedenen interessanten Punkten führen.

Unter anderem am Tretbecken in Husen soll eine Skulptur zu sehen sein und die Radler zum Stoppen bewegen. Foto: Daniel Lüns

Geplant sind etwa Stopps in Husen am Tretbecken oder an der Altenau-Renaturierung, am Steinkammergrab in Atteln oder am Quellgarten in Henglarn. An dieser Stelle kommt Raphael Strauch ins Spiel.

Tiere dienen als „Stopper“

„Wir wollten etwas haben, dass die Radfahrer zum Anhalten bringt“, erklärt Birgit Hübner, Geschäftsführerin des Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge. Dr. Matthias Preißler, Stadtmarketing Stadt Lichtenau, habe ihr dann Raphael Strauch empfohlen.

„Familien Natur nahebringen – da mussten wir dabei sein“, sagt Strauch. Gemeinsam entstand die Idee, als „Stopper“ Tiere zu erschaffen. „Sie sind groß. Aber man soll sie ja auch gut sehen können.“ Auch weitere Eigenschaften müssen die Tiere mitbringen.

So ein Grasfrosch muss es etwa nicht nur aushalten, wenn man ein Foto von ihm macht. Er muss es ebenso überstehen, dass sich ein neugieriges Kind auf ihn setzt. Flügel zum Beispiel müssen daher besonders bruchfest sein, Füße oder Zehen werden fest mit einer Bodenplatte verbunden.

Modelle aus Gips

Zurzeit fertigt Strauch Modelle aus Gips. Damit die möglichst detailreich werden, hat sich der Helmerner sogar eine Platte mit Tierfotos in die Werkstatt gestellt. Bald sind die Gipsmodelle fertig, dann werden sie mit Zwei-Komponenten-Kautschuk überzogen.

Diese Gummihaut kann wieder abgelöst werden. Sie dient als Schablone und wird mit Beton ausgegossen. Damit der in der Landschaft übrigens nicht so trist aussieht, mischt Strauch extra Pigmente bei.

Auf diese Weise entstehen im Laufe des Jahres neben dem Frosch noch eine Waldeidechse, ein Fuchs, ein Feldsperling, ein Rotmilan, eine Prachtlibelle und eine Bachforelle für den Weg.

Detailreich sind die Tiere – und sehr groß. Diese Prachtlibelle etwa hat eine Spannweite von 1,40 Metern. Foto: Daniel Lüns

Strauch: „Bis zur Eröffnung des Weges werden auf jeden Fall drei Skulpturen fertig sein.“ Die Werke sollen dort stehen, wo auch die echten Tiere leben. Wer Geduld und eine Portion Glück mitbringt, kann vor Ort zum Beispiel auch einen echten Grasfrosch sehen.

Neuer Radweg wird Mitte Mai eröffnet

Der neue Radweg soll Samstag, 16. Mai, um 11 Uhr mit einer Radtour eingeweiht werden. Treff ist in Henglarn an der Dammstraße, am Wanderparkplatz gegenüber der Tankstelle. Bis dahin soll die Strecke auch ausgeschildert werden.

Voraussichtlich wird das Logo des Projektes – ein „Oh“, dessen O ein lächelnder Smiley ist – den Aktiven künftig den Weg weisen.