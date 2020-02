Willebadessen (WB/dal). Eine Zeitkapsel haben Vertreter von Stadt, Politik und Grundschule am großen Erweiterungsbau der „Schule an den 7 Quellen“ in Willebadessen befüllt. Die Kapsel wurde anschließend in eine Mauer eingebettet. Damit wurde symbolisch auch der Grundstein des neuen Gebäudes gelegt.