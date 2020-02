Mehr als 15.551 Bonbons und 200 Schokoladengeldscheine haben Sparkassen-Filialleiter Burkhard Esser und Kundenberater Mathias Meier (von rechts) in die Waagschale werfen müssen, um Jungfrau Tanja (Baumann) aufzuwiegen. Über diese süße Spende haben sich Prinz Sascha (Baumann, links) und Bauer Manuel (Bachmann) sehr gefreut. Foto: Bettina Peters

Von Bettina Peters

Willebadessen (WB). Freudig hat Filialleiter Burkhard Esser alle Närrinnen und Narren der Willebadessener Karnevalsfreunde am Freitag in der Willebadessener Sparkasse begrüßt. Zum zweiten Mal fand das Aufwiegen der Jungfrau des Dreigestirns statt.

„Statt Spende sehen wir es als gelungene Alternative, die Jungfrau aufzuwiegen – allerdings mit Süßigkeiten anstatt mit Gold. Kamelle lässt sich immerhin auch gefahrloser vom Wagen werfen“, erklärte Burkhard Esser.

Uwe Cebul bedankte sich im Namen aller Jecken bei den Mitarbeitern der Sparkasse: „Es freut mich, dass wir mit der Aktion eine neue Tradition begründen konnten.“

Süßigkeiten für den Karnevalsumzug

Mit der Wahl der Jungfrau im November habe es der Verein natürlich selbst in der Hand gehabt, wie viele Bonbons es für den Umzug gibt. „Nachdem wir aber im vergangenen Jahr ziemlich viel Wurfmaterial ergattern konnten“, so Uwe Cebul, „haben wir uns entschieden, in diesem Jahr ein bisschen weniger forsch zu sein.“

Mirko Struck, auch bekannt als ehemalige „Jungfrau Mirko, die zarteste Versuchung“, hatte im vergangenen Jahr die Aktion ins Leben gerufen.

Als Vorbild dienten die Beverunger Karnevalisten. „Dort ist es schon lange Tradition, die Prinzessin zu wiegen.“

Durch die Unterstützung der Sparkasse hätten die Willebadessener Karnevalsfreunde 2019 mehr als 22.222 Bonbons erhalten, sagte Mirko Struck, der selbst Mitarbeiter der Sparkasse ist.

In seiner Ansprache stellte „Bauer Manuel, der elektrisierende Federhalter“, das amtierende Dreigestirn vor. Seine Schwester, „Jungfrau Tanja, die feurige Kämpferin“, forderte er auf, noch schnell ein Stück Torte zu essen.

Jungfrau verzichtet vor dem Wiegen auf Sport

Anschließend schritten Filialleiter Burkhard Esser und sein Stellvertreter Mathias Meier schleunigst zur Tat und beluden die Waage mit allerhand Süßigkeiten, um so die Jungfrau in die Luft zu heben.

Die Waagschale wurde so mit mehr als 15.551 Bonbons und 200 Schokoladengeldscheinen beladen.

„Schon seit November habe ich mich intensiv auf das Wiegen vorbereitet und auf Sport verzichtet“, erklärte Jungfrau Tanja Baumann lachend. „Ich musste ihr das Laufen verbieten“, fügte ihre Ehemann „Prinz Sascha, der blaublütigste Prinz“, hinzu.

Im Anschluss an das Aufwiegen der Jungfrau trat Solomariechen Celina Schwanitz auf und begeisterte alle Besucher und Karnevalsfreunde.