Willebadessen (WB). Wer in der Wagenbauscheune der Willebadessener Karnevals-Freunde (WKF) spät abends noch Licht sieht, kann sich sicher sein: Der große Karnevalsumzug der WKF steht kurz bevor. Am Sonntag, 23. Februar, setzt sich der Umzug um 14.11 Uhr an der Stadthalle in Bewegung.

Mehr als 20 Wagen und Fußgruppen

Dass die Arbeiten an den Umzugswagen aber nur einen kleinen Teil der Vorbereitungen ausmachen, weiß der Vorsitzende Mirko Struck: „Die eigentlichen Planungen beginnen schon direkt am Umzugstag des Vorjahres mit der Wiederverpflichtung der teilnehmenden Musikgruppen.“ Aber auch in der karnevalsfreien Zeit wird geplant und vorbereitet. „So eine Veranstaltung ist auch immer mit einem großen bürokratischen Aufwand verbunden“, ergänzt Umzugsleiter Uwe Cebul, der sich mit einem engagierten Team um die Organisation kümmert.

In diesem Jahr wird sich der närrische Lindwurm also wieder mit weit mehr als 20 Wagen und Fußgruppen durch die Straßen der Ortschaft schlängeln und sicherlich wieder zahlreiche Besucher anlocken. Einer der Höhepunkte des Umzugs ist der große Festwagen des aktuellen Dreigestirns, der sich durch die detailgetreu nachgebaute Vituskapelle schon von Weitem ankündigt. Die drei Tollitäten Prinz Sascha I., Jungfrau Tanja I. und Bauer Manuel I., im Ort auch als „Trifolium Willbotissun“ bezeichnet, freuen sich schon lange auf den Höhepunkt der Session.

Dreigestirn wird teilnehmen

Das Dreigestirn wird in diesem Jahr mit seinem Gefolge am heimischen Umzug und an den Umzügen in Brakel (am Samstag) sowie in Beverungen (am Montag) teilnehmen.

Ihren eigenen Umzug haben die Willebadessener Karnevalsfreunde vor einigen Jahren vom Rosenmontag auf den Karnevalssonntag gelegt und damit der Veranstaltung noch einmal einen großen Schub gegeben. „Die Teilnehmer- und Besucherzahlen haben seit dieser Entscheidung stetig zugenommen, außerdem können wir so am Montag befreundete Vereine besuchen“, erklärt Struck, der stolz darauf hinweist, dass die „Tollitätendichte“ im Umzug an der Egge außergewöhnlich hoch sei.

Befreundete Vereine sind dabei

So haben sich neben dem eigenen Dreigestirn die Prinzenpaare aus Brakel, Beverungen und Wrexen angekündigt. Zudem wird das Prinzenpaar des Peckelsheimer Karnevalsvereins Pickel-Jauh später noch dazu stoßen. Die Besucher werden neben stimmungsvoller Musik vom Moderationsplatz mit Informationen zu den vorbeiziehenden Gruppen versorgt. In der ersten Runde übernimmt dies DJ Jörg Bodemann, der in der zweiten Runde an Uwe Cebul übergibt.

Nach dem Umzug geht es für die Teilnehmer und Besucher in die Stadthalle, wo bis in die späten Abendstunden ordentlich gefeiert wird. Für Stimmung sorgt DJ Jörg Bodemann. Dort werden dann auch Geldpreise unter den teilnehmenden Gruppen verlost. „Es lohnt sich also gleich mehrfach, dabei zu sein“, meint der Karnevalschef Mirko Struck. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Neben den üblichen Verkaufsständen ist auch wieder das Karnevals-Café im kleinen Saal der Stadthalle geöffnet.

Umzugsstrecke bleibt unverändert

Die Umzugsstrecke ist in diesem Jahr trotz der Baustelle im Stadthallenviertel unverändert. „Die Stadt hat signalisiert, dass die Strecke bis zum Umzugstag unter normalen Umständen so hergerichtet sei, dass der Zug problemlos stattfinden kann“, erklärt Zugleiter Cebul. Die Anwohner der Umzugsstrecke (Borlinghausener Straße, St.-Johannes-Straße, Bahnhofstraße) werden gebeten, ihre Fahrzeuge so zu parken, dass die Umzugswagen passieren können. Der Zug wird wie in den vergangenen Jahren die Runde doppelt fahren.

Der Eintritt zum Umzug und zur späteren Party in der Halle ist frei. Kurzentschlossene Fußgruppen können sich auch noch am Umzugstag ab 13 Uhr anmelden.