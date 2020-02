Willebadessen (WB/thö). In Willebadessen-Altenheerse wird der Schützenfestablauf neu geregelt. Das haben die Mitglieder der Schützenbruderschaft jetzt während der Jahreshauptversammlung beschlossen. Künftig soll nicht mehr von samstags bis montags, sondern – wie auch in Warburg-Wormeln – von freitags bis sonntags gefeiert werden. Auch der Ablauf des Königsschießens wird sich ändern.

Musikkapellen werden gesucht

Grund für die Änderung ist, dass es für die Bruderschaft immer schwieriger wird, für den Fest-Montag Musikapellen zu verpflichten. Im Vorstand wurde darum eine Arbeitsgruppe gebildet, die den Schützenfestablauf neu geplant hat.

Demnach soll auch künftig weiter alle zwei Jahre ein Schützenfest gefeiert werden, im anderen Jahr ein Schützenball. Neu ist, dass beim Schützenball – erstmals im Jahr 2021 – auch der Schützenkönig ermittelt wird. Der wird im darauffolgenden Schützenfestjahr – erstmals 2022 – bei der anlässlich des Patronatsfestes stattfindenden Georgsprozession proklamiert und regiert dann zwei Jahre.

Fest wird nach Pfingsten gefeiert

Das Fest wird weiterhin am Wochenende nach Pfingsten gefeiert und beginnt am Freitag mit Gottesdienst, Zapfenstreich und einem Tanzabend. Am Samstag, so sieht es der Entwurf des Vorstands vor, soll morgens ein Frühschoppen stattfinden, der im Laufe des Nachmittags ausklingt. Abends ist wiederum Tanz vorgesehen. Der Sonntag bleibt als wichtiger Festtag mit großem Umzug erhalten.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden außerdem Ehrungen ausgesprochen. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Johannes Lange, Peter Schumann, Karl-Heinz Bothe und Gerd Schlüter. Seit 50 Jahren gehören Johannes Jäger, Lorenz Jäger,Johannes Wegener und Ferdinand Clases der Bruderschaft an. Für 25-jährige Zugehörigkeit sind Kai Gaubitz, Peter Hengst, Stephan Ihmor, Ralf Wecker und Jörg Waltemate geehrt worden.

400 Euro durch Hutsammlung

Eine Hutsammlung für den im Kongo wirkenden Steyler Missionar, Pater Hugo Tewes, ergab einen Betrag von 400 Euro. Tewes stammt aus Altenheerse und ist Ehrenpräses der Bruderschaft.