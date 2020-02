Die Konfettis aus Eissen sind seit 30 Jahren im Ort am Karnevalsball beteiligt. Das wird am Sonntag gefeiert.

Willebadessen (WB). 30 Jahre Konfettis in Willebadessen-Eissen: Das wird am Sonntag, 23. Februar, von 14.31 Uhr an gefeiert. Es geht rund mit einem bunten Programm.