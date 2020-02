Maria und Hermann Saken feiern an diesem Wochenende das Fest der Diamantenden Hochzeit. Kennen gelernt haben sich die beiden in einer Gaststätte in Körbecke. Foto: Astrid E. Hoffmann

Von Astrid E. Hoffmann

Willebadessen (WB). Seit 60 Jahren halten sie sich die Treue, das Fest der Diamantenen Hochzeit feiert das Eissener Ehepaar Maria und Hermann Saken an diesem Sonntag in Willebadessen. Im Gasthof „Deutsches Haus“ werden die Familie, Freunde und Bekannte mit dem Jubelpaar ein paar gemütliche Stunden verbringen.

Auf dem Erntedankfest verliebt

„Auf dem Erntedankfest bei Götten auf dem Saal haben wir uns kennengelernt“, erinnert sich das Jubelpaar. Es wurde getanzt und Hermann Saken wusste schnell: „Das passt!“ Gemeint ist die ehemalige Gastwirtschaft Götte in Körbecke. Dort sahen sich Hermann Saken und Maria Bremer das erste Mal – und dort verliebten sie sich ineinander. Bereits ein Jahr später heirateten die beiden.

„Pastor Albert Brand hat uns in der Körbecker Kirche St. Blasius getraut“, erinnert sich Maria Saken. Gefeiert wurde auf dem Hof ihrer Eltern in Körbecke mit 40 Gästen. „Das Wetter war sonnig, ein gelungener Februartag“, weiß Hermann Saken. Die Festgäste bevölkerten die Wohnstube, getanzt wurde auf dem Flur, das haben die Eheleute noch gut im Gedächtnis.

Hermann Saken hat drei Schwestern und einen Bruder. Die Eltern hatten einen Bauernhof in Eissen. „Der war dort, wo heute die Schützenhalle steht. Der Hof ist aber 1958 abgebrannt“, erinnert sich Hermann Saken. Die Familie siedelte sich am Ortsrand an der Agissenstraße neu an. Bald übernahm Hermann Saken die Landwirtschaft.

Auch Maria Bremers Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb, so das sie wusste, welche Arbeit auf sie zukam. Sie hatte die Schule in ihrem Heimatort Körbecke besucht und war ein Jahr in Hagen auf einer Hauswirtschaftsschule gewesen.

Der heute 92-Jährige hatte als Kind einen Unfall und in dessen Folge ein verkürztes Bein, so dass er nicht im Kriegseinsatz war. „Auf dem Hof habe ich alles gemacht und wir haben sowieso immer gemeinsam auf dem Hof gearbeitet“, berichtete der diamantene Bräutigam. Erst wurden Kühe, später Schweine gehalten. „Ich hatte auch einen kleinen Garten, den kann ich aber nicht mehr bewirtschaften“, erklärt die nun 85-Jährige.

Eigene Kinder hat das Ehepaar nicht, und ihr Neffe Stefan Saken, der auf dem Hof wohnte, verunglückte vor einiger Zeit tödlich. Ein schwerer Schlag für die Familie. Sein Lebenswerk, der Motorradhof Saken, ist inzwischen verpachtet. Seine Frau und seine Kinder wohnen weiter im Haus, das ist ein Trost für die beiden.

Eine alteingesessene Eissener Familie

Die Sakens sind eine alteingesessene Eissener Familie. „Natürlich sind wir auch in den Vereinen, die es so gibt“, sagt Hermann Saken, der unter anderem im Schützenverein ist. „Ich war eine zeitlang für die Kasse der Katholischen Frauengemeinschaft tätig“, berichtet Maria Saken von ihrer Vorstandstätigkeit bei der KfD.

Schöne Erinnerungen verknüpfen die Eheleute mit einer Reise nach Kanada, kleine Mitbringsel in der Anrichte lassen schnell die in Kanada erlebten Dinge wieder ins Gedächtnis rücken.

Die Silberhochzeit und die Goldene Hochzeit wurde groß gefeiert, diesmal ist der Rahmen ein wenig kleiner, aber die Freude mit Familie und Freunden zusammen zu sein, ist groß.