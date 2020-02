Ulrike Schmidt vom Kreis Höxter, zuständig für den Fachbereich Kommunale Kindertagesstätten, ist ausgebildete Marte-Meo-Trainerin. Sie führte die Ausbildung an sechs Nachmittagen und einem Fachtag in der Daseburger Einrichtung durch.

70 Anwender im Kreisgebiet

„Dass das gesamte Team die Ausbildung durchlaufen hat, dass ist im Kreis Höxter bisher einmalig“, berichtete Ulrike Schmidt. Etwa 70 Marte-Meo-Practitioner, also Anwender, gibt es im Kreisgebiet derzeit, sagte Schmidt.

Der Begriff Marte Meo wurde der römischen Mythologie entlehnt und bedeutet soviel wie „Etwas aus eigener Kraft erreichen.“ Diese Methode wurde von der Niederländerin Maria Aarts in den 1990er Jahren entwickelt. Seit dem Jahr 2015 wird diese Form der Entwicklungsunterstützung mit Hilfe der Videokamera auch im Kreis Höxter gefördert.

Erzieher arbeiten mit Videokamera

„Marte Meo ist ein Entwicklungsinstrument, das den Blick auf die zwischenmenschliche Interaktion richtet. Ziel ist es, die vorhandenen Ressourcen von Personen zu erkennen und sichtbar zu machen“, erklärte Ulrike Schmidt das Verfahren.

Bestimmte Stunden des normalen Kindergarten-Alltags wurden dabei mit der Videokamera aufgezeichnet. Anschließend gingen die Erzieherinnen mit Ulrike Schmidt in kleinen Schritten den entstanden Film durch. „Dabei sieht man genau, was das Kind schon kann und was noch gefördert werden muss“, ist die Kindergartenleiterin Marita Lewin von dieser Methode begeistert. Noch mehr überzeugte sie aber die Möglichkeit, am eigenen Verhalten zu arbeiten und dieses auch zu verbessern. „Da gebe ich zum Beispiel schon eine Hilfestellung oder greife in die Handlung des Kindes ein, wenn es vielleicht besser gewesen wäre, noch zu warten.“

Analyse des Filmmaterials

Durch diese genaue Analyse des Filmmaterials wird die Wahrnehmung geschult. Kleine Zeichen, die in der Gruppenstunde zum Beispiel beim Malen und Basteln nicht erkannt werden, werden in der Filmaufnahme sichtbar. Die Erzieherinnen werden sensibilisiert und können besser auf jedes einzelne Kind eingehen. „Der Blick auf das Kind ist immer positiv, es wird bestärkt“, erklärt Marita Lewin einen sehr wichtigen Ansatz.

Die nun zertifizierten MarteMeo-Anwender, haben nach eigener Aussage viel für ihre Arbeit gelernt und finden, dass es in de r Praxis auch gut umgesetzt werden kann. Die Kinder fanden den Aufbau der Videokamera spannend, beachteten aber im Laufe der Stunden die Technik nicht weiter. „Alle Filme, die hier gemacht wurden, dienten nur der Analyse und wurden im Anschluss gelöscht“, erklärten Ulrike Schmidt und Marita Lewin. Natürlich sei alles mit den Eltern zuvor abgesprochen worden, um dem Datenschutz genüge zu tun.

In den Kindergarten „Pusteblume“ gehen derzeit 74 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren. Sie werden in vier Gruppen betreut von Sonja Ehle, Ina Holzwart, Thorgit Wetzel, Katharina Mass, Carolin Pommerenke, Susanne Stoppelkamp, Carina Dietrich, Daniela Evers, Sophia Lüdeke, Lena Peine und Einrichtungsleitern Marita Lewin – nun allesamt Marte-Meo-Anwender.