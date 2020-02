Eissen(WB). In Eissen regierten am Freitagabend zum Weiberkarneval die Frauen in der dekorierten Hüssenberghalle. Die Eissener Tanzgruppe „Rotkäppchen“ hatte das abwechslungsreiche Programm „Bootcamp: Who run the world? Girls“ (Wer regiert die Welt? Mädchen) für zahlreiche Damen und Frauen jeden Alters auf die Beine gestellt.