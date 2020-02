Willebadessen (WB). Mit Kamelleregen von der Empore, guter Laune und Musik von DJ-Kapitän Jörg Bodemann haben die Willebadessener Karnevals-Freunde (WKF) am Sonntag Sturm und Regen getrotzt und in der Stadthalle mit etwa 800 Gästen gefeiert. Den Umzug durch die Straßen hatten sie wegen „höchster Sicherheitsbedenken“ absagen müssen.

„Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht einfach gemacht. Leider bekamen wir auf diese Absage, wenn auch nur sehr vereinzelt, auch negatives Feedback. Wetter-Apps hin oder her, wir mussten hier vom schlimmsten Fall ausgehen. Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern sind kein Spaß. Sicherheit geht vor, da gibt es keine Kompromisse“, sagen Vorsitzender Mirko Struck und Zugleiter Uwe Cebul.

Umzug wird auf jeden Fall nachgeholt

Natürlich waren die beiden Karnevalisten sehr traurig darüber, dass der närrische Lindwurm am Sonntagnachmittag nicht durch die Straßen ziehen konnte. Sie erinnern an die intensive Planung, die zur Vorbereitung des Umzugs nötig ist: die Arbeiten an den Wagen, die Verpflichtung der teilnehmenden Musikgruppen und der bürokratische Aufwand – zunächst einmal alles umsonst

Doch der Umzug soll auf jeden Fall nachgeholt werden. Dann werden sicherlich auch die Umzugswagen zum Einsatz kommen, an denen die Narren in den vergangenen Wochen so emsig geschraubt und gebastelt hatten.

Vor zehn Jahren schon einmal abgesagt

Vor genau zehn Jahren war der Umzug schon einmal in Willeba-dessen abgesagt worden – damals allerdings wegen zu viel Schnee auf den Willebadessener Straßen. 2010 wurde der Umzug im Mai nachgeholt. Ähnliches stellen sich die Karnevals-Freunde auch diesmal vor. „Wir werden es auch dieses Jahr wieder schaffen. Der Nachholtermin steht aber noch nicht fest“, berichtet Zugleiter Uwe Cebul. „Der Umzug im Mai ist damals gut angenommen worden. Wir waren sehr zufrieden“, erinnert sich Cebul. Mit seinen 13 Jahren sei der Karnevalsverein WKF noch sehr jung und vor zehn Jahren in der Karnevalsszene noch kaum vernetzt gewesen. Das habe sich mittlerweile geändert. „Ich gehen davon aus, dass bei einem Nachholtermin, etwa im Mai, die Resonanz bei Teilnehmern und Gästen im Vergleich zu damals noch getoppt werden kann“, hofft Cebul auf ein reges Interesse.

Peckelsheimer Zug soll stattfinden

Wie gut der Ruf der Willebadessener Karnevals-Freunde mittlerweile ist, war am Sonntagnachmittag in der Stadthalle abzulesen. Dort konnte das Willebadessener Dreigestirn mit Bauer Manuel I. (Bachmann), Jungfrau Tanja I. (Baumann) und Prinz Sascha I. (Baumann) gemeinsam mit vier namhaften Prinzenpaaren aus der Region feiern. Gekommen waren das Prinzenpaar des Peckelsheimer Karnevalsvereins Pickel-Jauh – Wolfgang II. (Janzen) und Christiane I. (Janzen) – sowie die Prinzenpaare aus Beverungen, Brakel und Wrexen. Die vielen Jecken aus Beverungen waren sogar mit einem Bus zur Feier angereist. Die Tanzgarde aus Willebadessen zeigte ihr Können und Jörg Bodemann gab als DJ sein Bestes.

Der Peckelsheimer „Pickel-Jauh“, der seinen Umzug für Rosenmontag terminiert hat, rechnet fest damit, dass er stattfinden kann. Neun Wagen, 22 Fußgruppen und 500 Teilnehmer haben sich angemeldet. Auch kurzfristig können noch Narren mitmachen. Start ist gegen 14 Uhr an der Halle.

Kommentar

Auch wenn die Enttäuschung groß ist: Es war die absolut richtige Entscheidung, den Karnevalsumzug in Willebadessen abzusagen. Die Sicherheit der Teilnehmer und der Besucher steht an erster Stelle. Zwar blies der Sturm dann doch nicht so heftig wie befürchtet, doch das konnte vorher niemand wissen– und ein Umzug im Dauerregen wäre auch kein Spaß gewesen. Und so können und sollten sich nun alle Narren auf den Nachholtermin freuen. Ralf Benner