Von Daniel Lüns

Willebadessen (WB). Die Arbeiten am Schloss in Willebadessen Schweckhausen wurden – auch dank des warmen Winters – wieder aufgenommen. Im Jahr 2019 war das Anwesen vor allem Außen in weiten Teilen restauriert worden. Nun erklärt Schlossinhaber Stefan M. Rokoss, wie es vor Ort weitergeht. Unter anderem bekommt das Schloss eine neue Schlossbrücke.