Neuwahlen standen bei der Feuerwehr in Ikenhausen an (von links): Thomas Leifeld, Philipp Doludda, Frank Scheele, Willi Waller, Teresa Scheele, Isabell Doludda, Finn Berendes, Ulrich Berendes, Lucas Grimm, Michael Rüsing und Rainer Hoischen.

Bei den Vorstandswahlen wurde zudem Isabell Doludda zur Kassiererin gewählt. Auch Schriftführer Willi Waller wollte nach mehr als 20 Jahren sein Amt in jüngere Hände geben, worauf die Anwesenden Frank Scheele zu seinem Nachfolger bestimmten. Der stellvertretende Kassierer Mike Grimm und der stellvertretende Schriftführer Sebastian Bickmann wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Insgesamt informierten sich bei dem Treffen 40 Mitglieder, darunter die Mitglieder der Jugendfeuerwehr sowie der stellvertretende Wehrführer Michael Rüsing, über die Aktivitäten im vergangenen Jahr.

Zu sechs Brandeinsätzen ausgerückt

Die Löschgruppe Ikenhausen musste zu sechs Brandeinsätzen und einem Hilfeleistungseinsatzausrücken. Dazu kamen noch eine Alarmübung sowie Fahrzeugeinweisung und Umzugssicherungen bei verschiedenen Veranstaltungen.

Für die erfolgreiche Teilnahme am Leistungswettkampf überreichte Michael Rüsing die Teilnahmeurkunden und Abzeichen. Hier konnte sich Isabell Doludda für die dritte Teilnahme über das Leistungsabzeichen in Silber freuen. Frank Scheele und Rainer Hoischen haben erfolgreich am Maschinistenlehrgang teilgenommen. Finn Berendes und Lucas Grimm nahmen am Truppmannlehrgang teil und konnten sich über die Beförderung zum Feuerwehrmann freuen. Philipp Doludda besuchte den Truppführerlehrgang und wurde zum Unterbrandmeister befördert. Außerdem konnte Teresa Scheele das Abzeichen zur Hauptfeuerwehrfrau entgegennehmen.

Anschließend bedankte sich der neue Löschgruppenführer Thomas Leifeld bei Rainer Hoischen, Ulrich Berendes und Willi Waller für ihre geleistete Arbeit und überreichte ihnen Präsente.

Im laufenden Jahr will die Löschgruppe am Leistungsnachwettkampf teilnehmen. Außerdem wird die Umgestaltung des Feuerwehrgerätehauses Thema.