Willebadessen (WB/vah). Mario Schmidt soll für die SPD in Willebadessen als Bürgermeisterkandidat in die Wahl ziehen. Das hat jedenfalls der Vorstand entschieden und will diesen Personalvorschlag nun in einer Stadtkonferenz am 18. April ordnungsgemäß im Jägerhof von den Mitgliedern wählen lassen. Bei dieser Gelegenheit sollen auch die Ratskandidaten für die Wahlbezirke vorgestellt und bestimmt werden.