Mit Mundschutzen ausgestattet tagte der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Willebadessen am Dienstagabend – allerdings im Sitzungssaal der Zehntscheune und in kleinerer Besetzung. Bürgermeister Hans Hermann Bluhm (links) führte durch die Sitzung. Foto: Daniel Lüns

Von Daniel Lüns

Heimatpreis für 2020

Den Anfang machte der Haupt- und Finanzausschuss. Gesprochen wurde dort unter anderem über die erneute Auslobung eines Heimatpreises. Wie berichtet, war so ein Preis im vergangenen Jahr bereits ausgelobt worden. Das Preisgeld über insgesamt 5000 Euro hatte das NRW-Heimatministerium bereitgestellt. Auch für das Jahr 2020 soll der Preis ausgelobt werden. Dafür sprachen sich die Ausschussmitglieder einstimmig aus. „Sollte der Rat dieses Votum bestätigen, dann sind uns Vorschläge für die Preisträger willkommen“, sagte Bürgermeister Hans Hermann Bluhm. Ein kurzer Text sollte erklären, warum beziehungsweise für welches Projekt die Vorgeschlagenen aufgezeichnet werden sollen.

Amtsblatt eingestellt

Auch befassten sich die Ausschussmitglieder damit, wo und wie die öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt demnächst erscheinen sollen. Der Grund dafür ist die Einstellung des Amtsblattes „Willebadessen erleben“, das ab sofort nicht mehr erscheint. Aufgrund massiv eingebrochener Umsätze im Werbemarkt sieht sich der Panorama-Verlag nicht mehr in der Lage, das amtliche Mitteilungsblatt zu produzieren und zu verteilen.

Die Stadt suchte daher nach einem anderen Weg, um die Meldungen zu veröffentlichen. Sie schlug vor, die Bekanntmachungen künftig auf der Internetseite der Stadt zu veröffentlichen. Zusätzlich sollen sie in den Schaukästen in Willebadessen und Peckelsheim präsentiert werden. „Das ist rechtssicher“, erklärte Bluhm. Dem Vorschlag schlossen sich die Politiker einstimmig an.

Service per App?

Hubert Gockeln (CDU) mahnte jedoch dazu, diese Lösung nur als Provisorium zu betrachten. Nach Corona solle man wieder über die Einführung eines Amtsblattes sprechen. „Für Vereine und Schulen war das eine tolle Möglichkeit, sich zu präsentieren“, sagte er. Der Bürgermeister ergänzte, dass es bereits ein Angebot eines anderen Anbieters für so ein Blatt gebe: „Aber das ist finanziell indiskutabel.“ Anna Pankraz (CDU) regte an, den Service per App an die Bürger zu bringen. Markus Hagemann (CDU) hakte ein, dass einige Pilotdörfer im Kreis bereits an so einer Idee arbeiten würden. Im Rahmen des Projektes „Dorf.Zukunft.Digital“ sollten digitale Dorfplattformen entstehen. Am Projekt beteiligten sich unter anderem auch die Willebadessener Stadtteile Altenheerse und Niesen.

Beiträge sind Thema

Auch die Zahlung der Kindergarten- und OGS-Beiträge war Thema. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Zahlung der Beiträge für den Monat April ausgesetzt worden. Die Grundlage dafür war eine Entscheidung des Kreises Höxter. Ob die Zahlung auch für den Monat Mai ausgesetzt wird, stehe noch nicht fest, erklärte Bluhm. Eine Entscheidung des Kreises liege noch nicht vor. Zudem sei bisher nur absehbar, dass die Einrichtungen – mit Ausnahme der Notbetreuung – bis zum 4. Mai geschlossen blieben. „Der Zahlungslauf für die Abbuchung der Beiträge würde in der Stadtkasse allerdings am 28. April beginnen“, sagte er. Dennoch wolle die Stadtverwaltung ihr Vorgehen wieder an den Kreis Höxter koppeln.

Wahlkampf in Zehntscheune

In Zeiten von Corona ist es schwer, politische Treffen abzuhalten. Bürgermeister Hans Hermann Bluhm bot den Parteien daher an, den Sitzungssaal der Zehntscheune für Wahlkampfzwecke zu nutzen, „falls kein anderer Raum zur Verfügung steht“, sagte Bluhm.

Die Parteien vor Ort sollten ihr Treffen aber ein paar Tage vorher anmelden, damit der Saal reserviert werden könne. Dieses Angebot „muss auch für Parteien gelten, die nicht im Rat vertreten sind, sofern sie beim Wahlamt der Stadt Willebadessen für die anstehende Kommunalwahl eingetragen sind“, erklärte das Stadtoberhaupt.