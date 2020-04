Von Daniel Lüns

Willebadessen (WB). Sind im Willebadessener Grundwasser zu viele Nitrate? Das zeigt „Elwas“ an, das Fachinformationssystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW. Dort ist der Grundwasserkörper, der in Willebadessen den größten Flächenanteil einnimmt, rot markiert. In der Sitzung des Betriebsausschusses gab Betriebsleiterin Anita Poschmann nun Entwarnung. Das Wasser sei in Ordnung – nicht aber Datengrundlage, die zu dieser Klassifizierung führte.