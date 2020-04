Die Arbeiten am Leerstand in der Rosenstraße in Peckelsheim wurden gestoppt. Foto: Daniel Lüns

Willebadessen (WB/dal). Erst ging es voran, dann kam der Stopp: Das leer stehende Haus in der Rosenstraße in Willebadessen-Peckelsheim, dessen Dach bereits im August 2018 eingestürzt war, sollte offenbar saniert werden. Der Kreis Höxter hat die Arbeiten aber gestoppt.

Das erklärt Willebadessens Bürgermeister Hans Hermann Bluhm auf Nachfrage. Der Stopp sei „zum Schutz der dort tätigen Menschen und der Allgemeinheit“ angeordnet worden. Vor Ort wurde zwar schon Schutt beseitigt. Offenbar wurde auch an neuen Balken-Konstruktionen gearbeitet. Bei diesen Arbeiten wurden aber wohl die Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten.

Zudem war die Maßnahme offenbar nicht genehmigt. „Ich hoffe, dass das kurzfristig erfolgt und dann weitergearbeitet werden kann“, sagte Bluhm. „Wir wollen nichts verhindern.“

Marodes Dach des leer stehenden Hauses eingestürzt

Das Haus ist ein Anbau des ehemaligen Gasthofes Kloidt an der Lützer Straße. Der Fachwerkbau hinter dem Hauptgebäude liegt an der Rosenstraße. Bis in die 1970-er Jahre hinein war dort ein Saal, in dem Kinovorführungen und Tanzkurse ausgerichtet wurden.

Im Erdgeschoss des Hauses befand sich zuletzt eine Werkstatt. Am 8. August war das offenbar marode Dach des leer stehenden Hauses eingestürzt . Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Straße wurde daraufhin aber teilweise gesperrt.

Dann geschah am Haus lange Zeit nichts. Die Rosenstraße wurde wieder freigegeben, aber noch immer ist der Bürgersteig vor dem Gebäude abgesperrt. Bürgermeister Hans Hermann Bluhm hatte dem Eigentümer zwischenzeitlich angeboten, dass die Stadt Willebadessen das Gebäude kaufen würde. Das hatte der Eigentümer aber abgelehnt. Die Stadt hätte die Ruine wohl abreißen lassen.