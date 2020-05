Unbekannte haben die Schutzhütte am Funkturm in Willebadessen zugemüllt.

Sie schreibt in einer Pressemitteilung, dass in der Schutzhütte am Funkturm in Willebadessen eine Mai-Sause stattfand. „Es fanden sich viele Pizza-Verpackungen mit Pizzaresten, leere Flaschen, Papierbecher herumliegend sowie in hohem Maße Zigarettenkippen in der Hütte verteilt.“

Man dürfe doch erwarten, das Menschen, die die Hütte nutzen, diese auch wieder ordnungsgemäß verlassen, ärgert sich die Vorsitzende der EGV-Abteilung.