Denn fest steht: Der Lehrplan muss auch in der Krise umgesetzt werden. Die Grundschüler müssen weiter Deutsch, Sachkunde oder Englisch pauken. Auch wenn viele von ihnen das schulische Lernen selbst erst noch lernen müssen. Da Schulen aber – bis auf die Notbetreuung und ab Donnerstag die vierten Klassen – geschlossen sind, kommt der Lernstoff zu den Kindern. Die Willebadessener fahren dabei zweigleisig: offline und online.

„Jedes Kind hat ein Print-Päckchen bekommen“, erklärt Schulleiterin Beate Bee. In den Tüten wurden etwa Aufgabenzettel und ein Brief mit Erläuterungen gepackt. Wer einen Förderbedarf hat, bekam ein individuell gepacktes Paket. Gestaffelte Abholzeiten wurden organisiert, Lehrer reichten den Eltern den Lernstoff durchs Fenster. Das erste Paket gab es vor den Ferien, das zweite danach. Mit dem Material müssen die Schüler zu Hause selbst lernen.

Ergänzend dazu nutzt die Schule die Online-Plattform Padlet. Damit lassen sich digitale Pinnwände erstellen. Die Lehrer legten vier Pinnwände an, einen für jeden Jahrgang. Dort finden die Schüler, aufgeteilt nach den Fächern, Aufgabenzettel, Lernspiele oder Videos. Tanja Friedrich, eine der beiden Medienbeauftragten der Schule, hat das begleitet.

Die digitale Lösung biete Vorteile. Mit Mathe-Puzzles zum Beispiel können Schüler das Rechnen üben. Englischvokabeln können vorgelesen und so besser gelernt werden. „Zu vielen Themen gibt es auch gute Lernvideos im Internet, etwa bei YouTube. Die Links dazu können wir einbetten“, erklärt Friedrich. Aber auch eigene Videos haben die Lehrer erstellt.

Als Türöffner fungierten dabei die interaktiven Whiteboards, welche die Tafeln ersetzen. „Die Whiteboards kennen die Kinder aus dem Unterricht. Dadurch ist bei vielen die Hemmschwelle gesunken, mit Padlet umzugehen“, sagt Friedrich. Die Lehrer wiederum melden sich regelmäßig bei den Eltern und fragten nach, wie es den Kindern geht und wie diese mit dem Lernen zurechtkommen.

Donnerstag geht es weiter

An diesem Donnerstag kommen – wie an anderen Grundschulen auch – 50 Viertklässler zurück in die „Schule an den 7 Quellen“. Infos hierzu stehen in einem Elternbrief, der auch auf die Internetseite der Schule geladen wurde. Zum Beispiel empfangen Lehrer die Viertklässler vor der Schule. Die drei Klassen werden auf sechs Gruppen aufgeteilt und von sechs Lehrern unterrichtet. Auf dem Boden wurden Laufwege markiert, in den Klassenräumen stehen die Tische getrennt, es gibt gestaffelte Pausen. Der Lernstoff steht am Donnerstag erst einmal nicht an, erklärt Schulleiterin Beate Bee: „Wir sprechen erst einmal über die neue Situation und die Hygieneregeln.“