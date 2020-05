Denn die Feuerwehr im Stadtgebiet leistet zurzeit nur Einsatzdienste, erklärt Benjamin Ortmann, Leiter der Wehr. Dadurch sei es nicht möglich, Kameraden in das Auto einzuarbeiten oder mit ihm zu üben. Das 21 Jahre alte Fahrzeug, das durch die Neuanschaffung ersetzt werden sollte, wird daher noch im Dienst bleiben. Da am Feuerwehrgerätehaus in Willebadessen kein Platz mehr ist, parkt das neue HLF 20 zurzeit bei der EAM in Peckelsheim.

Europaweite Ausschreibung

Der Wagen ist der erste Teil einer Großbestellung der Stadt. Im Herbst 2018 hatte sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, die Beschaffung von zwei Großfahrzeugen in Angriff zu nehmen. Laut Brandschutzbedarfsplan sind die Wagen für den Löschzug Willebadessen und den Löschzug Peckelsheim. Der zweite Wagen wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 fertig sein.

Bei der europaweiten Ausschreibung unterstützte die Kommunalagentur NRW die Stadt. Am 30. Januar 2019 stellten die Firmen, die ein Angebot abgegeben hatten, ihre Fahrzeuge vor. Sie wurden unter die Lupe genommen von den Leitern der Wehr, den Verantwortlichen der Löschzüge, Vertretern der Stadtverwaltung und Mitgliedern des Rates. Die Kommunalagentur NRW wertete die eingegangenen Angebote schließlich aus und gab eine Vergabeempfehlung ab.

380.000 Euro Kosten

Das Großfahrzeug hat etwa 380.000 Euro gekostet. Der Wagen verfügt unter anderem über einen ausfahrbaren Lichtmast, einen Sprungretter (aufblasbares Luftkissensystem) und Allradantrieb.

Das Fahrzeug hat, im Vergleich zum Peckelsheimer Auto, einen größeren Wassertank: 3000 Liter passen rein, der zweite Wagen wird 2400 Liter Wasser fassen. „Wir wollten zum Beispiel für die Bekämpfung von Waldbränden einen Wagen haben, der mehr Wasser mitführen kann“, sagt Benjamin Ortmann. Dafür verfüge das Peckelsheimer Modell unter anderem über eine Seilwinde und eine Rettungsplattform (höhenverstellbare Arbeitsbühne).

Abgasnorm Euro 5

Das neue HLF 20 fährt übrigens mit der „alten“ Abgasnorm Euro 5. „Alles andere ist auf dem Land unwirtschaftlich“, erklärt Ortmann. Bei einem Euro-6-Wagen stünde zum Beispiel deutlich weniger Platz für die Beladung zur Verfügung. Zudem sei das Abgasreinigungssystem für Fahrzeuge ausgelegt, die weite Strecken zurücklegten. Feuerwehrautos jedoch legten oft nur kurze Strecken zurück. Dabei werde der Motor kaum warm, dadurch laufe die Abgasreinigung auch nicht optimal.