Zahlreiche Bilder, Basteleien, Wünsche und Grüße wie zum Beispiel „Ich vermisse Euch“ oder „Alles wird gut“ zieren den Zaun des Familienzentrums Am Park in Willebadessen-Peckelsheim. Immer wieder bleiben Spaziergänger, Kinder, Eltern oder Erzieherinnen dort stehen und schauen sich die liebevoll gestalteten Werke an. Einhellige Meinung: Eine schöne Idee.

