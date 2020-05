Willebadessen-Peckelsheim (WB/dal). Die alte Apotheke in Peckelsheim wurde abgesperrt. Ein Flatterband hindert Passanten nun daran, am bekannten Leerstand vorbeizugehen. Wegen Gefahr im Verzug war das nötig, erklärte Willebadessens Bürgermeister Hans Hermann Bluhm am Donnerstagabend in der Ratssitzung.