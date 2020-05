Uwe Hödicke und Thomas Böger füttern das Rotwild im Wildgehege Willebadessen mit Gemüse und Obst. Seit mehr als vier Jahren führen sie den beschaulichen Wildpark in der Egge. Dieser erfreut sich insbesondere in Corona-Zeiten großer Beliebtheit Foto: Bettina Peters

Von Bettina Peters

Warburg (WB). Das Wildgehege in Willebadessen ist in diesen Tagen bei großen und kleinen Besuchern besonders beliebt. „Durch die Corona-Krise haben wir deutlich an Zulauf gewonnen“, berichten die Pächter Thomas Böger und Uwe Hödicke. Seit mehr als vier Jahren führen sie den beschaulichen Wildpark in der Egge.