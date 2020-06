Von Daniel Lüns

Willebadessen (WB). 1521 Stücke Willebadessen lagern in Kiel. So viele Funde haben die Archäologen zwischen 2016 und 2018 bei den Ausgrabungen an der Alten Eisenbahn gemacht. Auch etwa zwei Jahre nach der letzten Grabung ist die Auswertung der Stücke noch in vollem Gange.

„Die Grabung ist der kürzeste Teil“

An der Christian-Albrechts-Universität Kiel (CAU) betreut Dr. Fritz Jürgens die Auswertung. Jürgens und Nils Wolpert (LWL) waren bei den Untersuchungen an der Alten Eisenbahn die beiden Grabungsleiter. Dass eine Nachbereitung so lange dauere, sei normal, erklärt Jürgens: „Die Grabung ist eigentlich immer der kürzeste Teil. Der längste ist die Ausarbeitung. Dabei hat man jede Scherbe mindestens ein Mal in der Hand.“

Das meiste Material wurde in der Schmiede gefunden – zumindest vom Gewicht her. Von den etwa 20,5 Kilogramm schweren Proben entfielen etwa 15 Kilogramm auf Schlacke. Die meisten Stücke wurden in der Wächterhütte gefunden: 1070 Teile. „Die Hütte wurde wohl verlassen und ist irgendwann selbst zusammengebrochen“, erklärt Jürgens die Fülle. Schüsseln, Gläser und Essgeschirr stellten die Forscher dort sicher.

Funde sind 30 Kilogramm schwer

„Das war was Feineres“, sagt der Borgentreicher. Immerhin habe dort die Verwaltung der Großbaustelle gearbeitet. Ganz anders sei die Fundlage hingegen an der Schenke gewesen. „Dort haben wir die wenigsten Teile gefunden, nämlich 120 Stück.“ Aber die Schenke habe auch nur etwa neun Monate bestanden. Sie sei auf polizeiliche Weisung (es fehlte eine Baugenehmigung) abgerissen worden. Vor diesem Abbruch sei der Ort wohl geräumt werden.

Die wenigsten Funde – nämlich gar keine – konnten bei den Unterwasser-Untersuchungen am gefluteten westlichen Einschnitt geborgen werden. „Da unten war alles zugewachsen“, sagt Jürgens. Insgesamt seien alle Funde etwa 30 Kilogramm schwer und füllten ein Dutzend Kartons.

Stücke werden in Datenbank erfasst

Alle Stücke kamen nach Kiel. Nur ein Teil, ein Holzlöffel aus der Wächterhütte, ging direkt nach Münster. „Normalerweise wäre der ja schon längst im Boden verrottet“, sagt der Forscher. Um den Löffel zu erhalten werde er in einer Klimakammer des Zentralen Fundarchivs der LWL-Archäologie für Westfalen aufbewahrt.

In Kiel wurden die Funde erst gereinigt und sortiert. Seitdem läuft die langwierigste Prozedur: Alle Teile werden in einer Datenbank erfasst. Was ist es? Woraus besteht es? Welche Merkmale hat es? Wie groß oder schwer ist es? Diese und weitere Fragen werden dabei beantwortet. Zudem werden die Funde in einem Fotolabor abgelichtet. „Wo es sich lohnte, da haben wir Teile auch zusammengefügt“, erklärt der Grabungsleiter. So konnten kaputte Tassen oder Töpfe wieder zusammengesetzt werden.

Vor allem Alltags- und Arbeitsgegenstände

Gefunden haben die Forscher vor allem Alltags- und Arbeitsgegenstände. Dazu zählen neben Keramik auch Nägel, Knöpfe oder Pfeifen. Mit dem Ergebnis ist Jürgens zufrieden. Reichtümer hatte er ohnehin nicht erwartet. Schließlich hätten die etwa 600 Arbeiter den Großteil der Belegschaft ausgemacht – und die war wohl alles andere als vermögend.

Die schriftliche Auswertung hat Jürgens noch nicht abgeschlossen. Ein paar Erkenntnisse stehen aber schon fest. Etwa dass fast alle Funde 170 Jahre alt sind, neuere Stücke wurden kaum gefunden. Oder dass die Keramik in der Wächterbude schöner war als jene, die woanders auf der Baustelle genutzt wurde.

Keine weiteren Grabungen geplant

Aufschluss könnte auch eine Schnapsflasche geben, die ein Siegel der damaligen Glaserei Urenberg aus Herbram trägt. „Wir sprachen hier ja immer von einer Zeitkapsel . Das gilt also immer noch“, sagt Dr. Fritz Jürgens. Denn nirgendwo sonst seien so viele Spuren aus der Pionierzeit der Eisenbahn erhalten geblieben.

Sobald die Stücke erfasst sind und die Ausarbeitung abgeschlossen ist, werden auch die übrigen Willebadessener Funde im LWL-Archiv in Münster eingelagert. Der Fundus kann dann etwa bei Ausstellungen gezeigt oder für wissenschaftliche Arbeiten genutzt werden. „Damit ist das Projekt für die CAU abgeschlossen“, sagt Jürgens. Weitere Grabungen vor Ort seien möglich, aber zumindest seitens Kiel nicht geplant. „Sie würden uns wohl keine bahnbrechend neuen Erkenntnisse liefern“, erklärt der Archäologe.