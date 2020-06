Die Willebadessener Grundschule wird am Montag nicht im Regelbetrieb öffnen. Foto: Daniel Lüns/Archiv

Willebadessen (WB/vah). In Willebadessen steigt aktuell die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Sieben akute Fälle gab es am Freitag. Die Grundschule Willebadessen wird daher am Montag nicht im Regelbetrieb starten.