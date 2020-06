Von Daniel Lüns

Willebadessen (WB). Wenn eine Straße nur auf einer Seite einen Gehweg hat, wer muss diesen dann räumen? Zwei Niesener wünschen sich, dass in so einem Fall nicht nur die Besitzer der Grundstücke an der Gehwegseite zuständig sind. Auch die Besitzer der Grundstücke, die auf der gegenüberliegenden Seite liegen, sollen – in jährlichem Wechsel – in die Pflicht genommen werden.